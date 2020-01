Ozzy Osbourne lucha contra la enfermedad de Parkinson

El roquero fue diagnosticado en febrero del año pasado, y ha pasado además por otros problemas de salud.

Ozzy Osbourne está luchando contra la enfermedad de Parkinson, según confirmó la estrella.

El rockero de Black Sabbath habló de su batalla contra la condición neurológica progresiva durante una entrevista conjunta con su esposa Sharon en Good Morning America el martes, donde reveló que los médicos descubrieron que estaba luchando contra la enfermedad en febrero del año pasado.

“Es Parkin’s II, que es una forma de Parkinson”, dijo Sharon, “Hay muchos tipos diferentes de Parkinson”. No es una sentencia de muerte, pero afecta ciertos nervios en su cuerpo. Y es … es como si tuvieras un buen día, un buen día y luego un mal día “.

Ozzy, de 71 años, dijo: “Este año ha sido terriblemente desafiante para todos nosotros. Tuve que someterme a una cirugía en el cuello que me atornilló todos los nervios. La cirugía me adormeció este brazo. Mis piernas se sienten frías, no sé si eso es Parkinson o qué … Es una sensación extraña “.

El ícono del rock, que pasó gran parte de 2019 recuperándose de una cirugía después de una caída en su casa y tuvo retiradas placas de metal en su columna vertebral para corregir una lesión de un accidente automovilístico en una todo terreno en 2003, ha combatido rumores persistentes sobre su salud, y en un momento, negó que tuviera Parkinson.

Ahora, Ozzy reveló que está tomando medicamentos para el Parkinson y tomando pastillas para los nervios.

En noviembre regresó al escenario, realizando su colaboración con Post Malone y Travis Scott, Take What You Want, en los American Music Awards.

Su álbum Ordinary Man sale el 21 de febrero.