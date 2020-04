Esteban Arce narra como es que adquirió el coronavirus

El titular del noticiero Expreso de la Mañana explica por que decidió realizarse la prueba, y cómo es que se enteró.

Esteban Arce, titular del noticiero Expreso de la Mañana de Televisa, narra cómo se enteró de que estaba contagiado de Covid-19 y la manera en que se está recuperando.

“Me sorprendió, por pura casualidad me hice la prueba, pues convivo con mi papá que tiene 90 años. Sentía dolor muscular, cuerpo cortado, pero nada de fiebre ni tos ni dolor de garganta. Me hicieron la prueba, llené un cuestionario y solo pensé que estaba en lo correcto como una referencia. Estaba muy confiado y tómala, que al día siguiente me llaman, estaba por bajarme del coche para empezar el noticiero y me dicen que era positivo, lo que hice fue no bajarme del coche, me regresé a mi casa, le hablé al doctor y hasta la fecha aquí estoy”, relató Esteban.

El conductor ya se encuentra en recuperación, y se hará otra prueba más para ser dado de alta: “Los síntomas rudos no los tuve, gracias a Dios. A los 8 días me hicieron otra prueba que salió negativa, y me dijeron que me harían otra y que si salía negativa me daría la alta definitiva, y así fue, pero aún tienes que guardarte un rato”.