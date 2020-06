Estrella de ‘Riverdale’ Cole Sprouse fue arrestado en Los Ángeles

El actor fue arrestado por protestar durante el fin de semana en Santa Mónica.

Cole Sprouse fue arrestado por protestar durante el fin de semana en Santa Mónica, California.

La estrella de Riverdale acudió a las redes sociales el lunes para confirmar los informes de que la policía lo detuvo por “solidarizarse” con activistas cerca del muelle de Santa Mónica el domingo.

“Un grupo de manifestantes pacíficos, incluido yo mismo, fuimos arrestados ayer en Santa Mónica”, escribe en Instagram. “Entonces, antes de que la horda voraz del sensacionalismo mediático decida cambiarlo, hay una clara necesidad de hablar sobre las circunstancias: Black Lives Matter”.

“La paz, los disturbios, el saqueo son una forma de protesta absolutamente legítima. Los medios por naturaleza solo mostrarán lo más sensacionalista, lo que solo demuestra una agenda racista de mucho tiempo.

“Fui detenido cuando me solidaricé, al igual que muchos de la última vanguardia dentro de Santa Mónica. Nos dieron la opción de irnos, y nos informaron que si no nos retiramos, seríamos arrestados. Cuando muchos se volvieron para irse, encontramos otra línea de agentes de policía bloqueando nuestra ruta, en ese momento, comenzaron a atarnos. Es necesario decir que, como hombre blanco heterosexual y figura pública, las consecuencias institucionales de mi detención no son nada en comparación con otros dentro del movimiento “.

Sprouse agrega: “Este es, y será, un momento para mantenerse cerca de otros a medida que la situación se intensifica, brindando un apoyo educado, demostrando y haciendo lo correcto. Este es precisamente el momento de contemplar lo que significa ser un aliado. Espero que otros en mi posición también lo hagan”.

Los informes sugirieron que Halsey también fue arrestada en Los Ángeles durante las protestas del sábado, pero recurrió a Instagram para asegurar a los fanáticos que, aunque estaba entre los activistas en las calles, no había sido detenida.