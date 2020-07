Ex asistente de Amber Heard la acusa de robar su historia de agresión sexual

Kate James asegura que Heard usó la historia que ella le confió, para acusar a Johnny Depp de violencia doméstica.

La ex asistente personal de Amber Heard la acusó sensacionalmente de “robar” su historia de agresión sexual y “torcerla” para beneficiarse después de que le confió a la actriz que fue brutalmente violada a punta de cuchillo.

En una declaración judicial, Kate James relata cómo fue despertada en la noche por un extraño con un machete y atacada violentamente durante horas, según informa el Daily Mail.

Años más tarde, ella dice que quedó “angustiada e indignada” cuando leyó documentos relacionados con la supuesta prueba doméstica de Heard a manos del ex marido Johnny Depp e instantáneamente reconoció sus propias experiencias.

La Sra. Heard “de hecho había robado mi conversación sobre violencia sexual con ella y la había convertido en su propia historia para beneficiarla”, alega James en su declaración del 7 de julio.

James, quien dice que trabajó para Heard desde abril de 2012 hasta febrero de 2015, escribe: “Cuando tenía 26 años y viajaba por Brasil, fui violada violentamente por un hombre desconocido a punta de machete, que me había despertado mientras dormía en mi vivienda.

“Este ataque continuó durante 5-6 horas y escapé por poco con mi vida. Esta tortuosa experiencia de violencia sexual tan extrema me ha perseguido desde entonces”.

James recuerda que en 2013 Heard, de 34 años, su entonces empleadora, la escuchó hablar sobre el ataque con un amigo y la ‘convocó’ a una oficina para hacerle preguntas al respecto.

“Nos sentamos en su sofá y ella me preguntó al respecto”, alega James. “Tenía curiosidad por saber cómo me las arreglaba a diario y me sugirió que comprara un arma”.

“Me sorprendió esa sugerencia, ya que no consideraría tener una pistola en mi casa con un niño pequeño alrededor”.

La estrella de Piratas del Caribe, de 57 años, está demandando a su ex esposa por US$ 50 millones por un artículo de opinión que escribió para el Washington Post sobre la supervivencia a la violencia doméstica.

“El 25 de junio de 2020, recibí documentos en nombre del reclamante en este caso, solicitando mi testimonio”, agrega James en su declaración.

“Mientras leía los documentos, para mi gran sorpresa y consternación, descubrí que la Sra. Heard había robado mi conversación de violencia sexual con ella y la había convertido en su propia historia para beneficiarla”.

“Esto, por supuesto, me causó extrema angustia e indignación por el hecho de que ella se atreviera a intentar utilizar la experiencia más desgarradora de mi vida como su propia narrativa”.

Se espera que James presente pruebas en las dos demandas que involucran a Depp y Heard, comenzando con el caso de difamación en curso en Londres, donde Depp acusa al periódico británico The Sun de calificarlo injustamente de “golpeador de esposas”.

James también dará más pruebas cuando la ex pareja se enfrente nuevamente en enero próximo en Virginia.

Depp y Heard se conocieron en el set de The Rum Diary en 2011 y se casaron cuatro años más tarde, antes de separarse en mayo de 2016 después de una gran pelea que puso fin a su relación caótica.

Llegaron un acuerdo de divorcio de US$ 7 millones en agosto de ese año, sin embargo, su enemistad se reavivó cuando se publicó el artículo de opinión de Heard en diciembre de 2018.

Depp siempre ha argumentado que fue víctima de un “engaño elaborado” instigado por su ex esposa, que “fingió” sus heridas con maquillaje y falsificó informes de abuso.

“Ella me golpeó y pateó. También arrojó repetidamente y con frecuencia objetos contra mi cuerpo y cabeza, incluidas botellas pesadas, latas de refresco, velas encendidas, controles remotos de televisión y latas de diluyente de pintura, que me lastimaron gravemente”, ha alegado el actor.

Heard respondió con una presentación de 300 páginas, catalogando los años de presunto abuso que sufrió a manos del ‘monstruo’ y recordando muchas de las acusaciones que hizo durante su divorcio.

Estos incluyeron un relato espeluznante de cómo Depp se cortó su propio dedo después debebr alcohol y éxtasis un mes después de su matrimonio, una acusación que él niega, afirmando que lo ocurrido se debió a que Heard lanzó una botella contra él.