Ex de Matthew Perry pide a autoridades que investiguen más a profundo su muerte

Kayti Edwards, exnovia de Matthew Perry, reaccionó a los resultados de las pruebas toxicológicas que las autoridades realizaron al fallecido actor para concluir que murió debido a ‘efectos agudos de la ketamina’, y ahogamiento. En una entrevista con el periódico «The Sun», Kayti pidió una investigación más profunda sobre la muerte de su ex, y dijo que no estaba sorprendida por los resultados.

El actor de 54 años, que supuestamente estuvo sobrio durante 19 meses antes de su muerte, había estado recibiendo una terapia de infusión de ketamina para la depresión, pero su última sesión se produjo más de una semana antes de su muerte, lo que significa que la droga en su organismo no era de su tratamiento. Pero, ¿cómo consiguió Matthew acceso a la droga?

Edwards pidió a las autoridades que examinaran más de cerca las circunstancias de su muerte:

“Estoy segura de que en el cerebro de Matthew, las infusiones de ketamina con un médico contarían como estar sobrio… En su opinión, no es lo mismo que salir en la calle para comprar crack o heroína. Probablemente esto fue el trampolín para que volviera a consumir drogas”, cree.

Kayti añadió: “No me sorprendió cuando salió el informe del forense. Ya sabía lo que era, así que no me sorprendió. Yo no estuve allí, así que no sé exactamente qué pasó, pero conozco a Matthew como persona y amigo y conozco los patrones que llevaron a esto. Pude ver que esto sucedía desde una milla de distancia… no se veía bien durante las últimas semanas de su vida».

Dijo además: «Las personas sobrias que lo conocían nunca salían con él cuando estaba drogado, por lo que no conocían las señales», explicó.