Familia lanzará álbum póstumo de Whitney Houston y documental

En marzo será el lanzamiento del material con temas gospel…

El legado de Whitney Houston sigue vivo. La familia y los fideicomisarios del patrimonio de la fallecida cantante han anunciado el próximo lanzamiento de un álbum póstumo con temas gospel llamado «I Go to the Rock» y un documental que narrará su larga dedicación a la música gospel.

El material presenta seis pistas nuevas, incluido el animado tema «Testimony».

Pat Houston, hermana de la cantante y albacea del patrimonio de Whitney E. Houston, llama al proyecto «un testimonio del corazón de Whitney».

“Su amor por la música gospel impregna cada canción con amor, compasión y convicción. Amar a Whitney es amar lo que ella representa para todos los que aman el evangelio (…) Whitney siempre ha sido como una roca por su amor por la música gospel”, dijo Pat al programa «Good Morning America».

Whitney Houston murió en 2012 a los 48 años. Durante su carrera lanzó siete álbumes y dos bandas sonoras.

El álbum llegará a las tiendas y plataformas el 24 de marzo.

