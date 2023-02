Rey Charles es cuestionado en universidad sobre Príncipe Harry

El monarca inglés se sorprendió con la pregunta pero la contestó…

El rey Charles fue sorprendido por una pregunta inusual mientras visitaba la Universidad de East London como parte de un compromiso real. El rey, que será coronado oficialmente el próximo mes de mayo, escuchó a alguien en la multitud suplicarle: «Por favor, trae a Harry de vuelta».

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle renunciaron como miembros senior de la familia real hace más de dos años, y en los últimos meses se han visto envueltos en una gran controversia por sus polémicas declaraciones sobre la realeza.

Pero eso no parece importarles a algunas personas.

“Trae a Harry de vuelta, por favor”, suplicaron en la multitud. «Por favor, ¿puede traerlo de vuelta, señor?».

Al principio, el rey no pareció haber escuchado toda la solicitud y pidió aclaraciones sobre a quién debería traer de regreso.

Al escuchar que era una referencia al Príncipe Harry, se rió.

Según el diario «Daily Mail», Charles pareció responder diciendo que «sería bueno» [traerlo de vuelta].

Queda por ver si Harry y Meghan estarán o no en la ceremonia de coronación.

