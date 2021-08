Fanáticos de Sex and the City celebran el inicio de grabaciones del reinicio de la serie

Imágenes de Sarah Jessica Parker con Chris Noth, intérpretes de Carrie Bradshaw y Mr. Big, rápidamente se volvieron virales.

Los fanáticos de Sex and the City están celebrando el inicio de la grabación del reinicio de la serie. Y las primeras imágenes de Sarah Jessica Parker con Chris Noth, intérpretes de Carrie Bradshaw y Mr. Big, rápidamente se volvieron virales en las redes sociales.

Los actores fueron captados en la primera semana de agosto filmando para el reinicio del programa, que ahora se llama ‘And Just Like That…’, en las calles de Nueva York.

Parker llevaba un sombrero elegante con una falda de lunares hasta el suelo y una blusa ajustada, mientras que Chris Noth vestía un traje azul oscuro.

Los dos parecían bastante concentrados en sus roles.

‘And Just Like That …’ debuta en 2022 en la plataforma HBO MAX.

DECISIÓN DIFÍCIL

Chris Noth, quien interpretó a Mr. Big en la serie y películas “Sex and the City”, no estaba seguro de si quería ser parte de la secuela de la popular serie de HBO, llamada “And Just Like That …” “.

El actor de 66 años dijo en una nueva entrevista con Yahoo Finance Live que al final aceptó volver a interpretar al personaje, pero admitió que no fue una decisión fácil, ya que sintió que no tenía nada más que ofrecer.

“Fue como una negociación creativa, porque realmente no sentía que tuviera nada que ofrecer en ese papel nuevamente”, reconoció. “Pero [el productor ejecutivo] Michael Patrick King es un escritor increíble y tiene ideas creativas increíbles . Tan pronto como nos juntamos y hablamos sobre el potencial de lo que podíamos hacer con el personaje, me metí en el proyecto ”, recordó.