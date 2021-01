Fernando Allende y su esposa ya recibieron la primera dosis de vacuna

El actor mexicano señaló que él y su esposa Mari fueron vacunados contra la covid-19 en Puerto Rico…

Fernando Allende ya se vacunó contra la covid-19. El actor mexicano de 68 años comentó en entrevista al diario Basta! que él y su esposa Mari Allende ya recibieron la primera dosis de la vacuna en Puerto Rico.

El artista justificó que ellos lograron ser vacunados porque ya son de la tercera edad:

“Nos inscribimos mi esposa Mari y yo, y a la semana y media nos dieron cita, solo tuvimos que llenar unos papeles y contestar unas preguntas. Tanto Mari como yo pertenecemos orgullosamente a la tercera edad y por eso nos vacunaron inmediatamente”, explicó.

El actor también afirmó que no han tenido ninguna reacción adversa a la vacuna y que se han sentido muy bien.

Allende señaló que él y su señora están ansiosos a la espera de la segunda y última dosis para quedar completamente inmunizados.

En la misma entrevista Fernando Allende reveló que él no dejará testamento, pues en vida ya repartió sus bienes a sus hijos Adán y Elan.

“Yo no tengo testamento, porque yo no voy a esperar a morirme para dar mis cosas, todo lo estoy dando en vida. Yo no dejo nada porque ya lo di todo. En cuanto me sobra algo, luego lo relocalizo y lo entrego, no tengo testamento”, explicó.