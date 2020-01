Fernando Colunga nunca habla de sus romances por una cuestión de caballerosidad

El actor ha revelado que durante su carrera ha sufrido presiones y amenazas por mantener aspectos de su vida privada.

Fernando Colunga siempre ha sido muy discreto en lo que se refiere a su vida privada. El galán de telenovelas siempre ha preferido mantener en privado algunos aspectos, como sus relaciones románticas.

Y hay fuertes razones por las cuales ha actuado de esa manera a lo largo de los años.

“No lo hablo no porque tenga que mantener ningún misterio, no lo hablo porque es una cuestión de caballerosidad, y la magia que se vive entre dos personas es entre dos personas, y no me hace ni más ni menos actor…”, dijo Colunga durante su charla en el programa televisivo Noche de Luz, de República Dominicana, según publica la revista Hola!.

Y eso no ha sido fácil, ya que Fernando revela que ha tenido algunos contratiempos a raiz de esta determinación, ya que nunca ha cedido a las presiones.

Yo he tenido grandes problemas, justo por gente que se me ha acercado y me ha dicho ‘si no me cuentas de tu relación, de aquí en adelante te voy a sabotear todo lo que pueda el trabajo que tú haces’. Y lo único que han conseguido con eso conmigo, y que lo consiguieron al principio, es que dijera ‘en mi vida me voy a basar en mi vida privada para que mi vida artística funcione’… No puedo ir hablando de cada mujer con la que he compartido mi vida, eso es ilógico, eso en mi mundo no existe…”, dijo el galán, según la publicación.