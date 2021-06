Frank Sinatra estaba convencido de que Marilyn Monroe fue asesinada

Un nuevo libro sobre el cantante revela su preocupación por las circunstancias de la muerte de su amiga…

El nuevo libro sobre el fallecido cantante Frank Sinatra, ‘Sinatra and Me: In The Wee Small Hours’, escrito por su confidente y manager Tony Oppedisano, revela algunos episodios importantes en la vida del artista, incluido su preocupación por su amiga, la fallecida actriz Marilyn Monroe, quien murió a los 36 años en agostos de 1962.

En un adelanto de la publicación, revelado por la revista People, Tony cuenta que Frank Sinatra estaba convencido de que Marilyn Monroe había sido asesinada.

La muerte de la estrella de Hollywood ha sido objeto de intensas especulaciones y teorías de conspiración durante décadas. Sin embargo, el forense en aquel momento clasificó su muerte como ‘probable suicidio’, después de que ella se tomó una sobredosis.

Sinatra y Monroe fueron amigos cercanos, pero nunca fueron amantes, según Oppedisano:

“Frank sintió que ella estaba demasiado preocupada, demasiado frágil, como para que él durmiera con ella y luego se fuera”, afirma, señalando que la actriz siempre compartía con su amigo Sinatra sus asuntos secretos con el presidente estadounidense John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy.

Tony compartió: “Marilyn le dijo a Frank que no entendía por qué la excluyeron por completo una vez que dejó de tener relaciones sexuales con ellos”.

El fin de semana antes de su muerte, Marilyn estaba lista para llamar a la prensa para anunciar que estaba reavivando su romance con Joe DiMaggio, además de hablar públicamente sobre su romance con los hermanos Kennedy, y eso, para Frank Sinatra, fue su condena:

“Frank dijo que ella nunca se habría deshecho de los Kennedy porque todavía sentía algo por [John]. Frank creía que si la conferencia de prensa no hubiera sido anunciada, ella habría vivido mucho más”, asegura.

Sinatra, quien murió de un ataque al corazón en mayo de 1998, a los 82 años, reveló que varias personas le habían dicho que la icónica actriz fue víctima de un complot de asesinato, en lugar de una sobredosis.

Según el libro ‘la habían asesinado con un supositorio de Nembutal y Robert Kennedy o la mafia estaban involucrados’.