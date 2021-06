Andrea Noli acusa nuevamente a Jorge Salinas de nunca hacerse cargo de su hija

Valentina ya tiene 14 años, y Jorge Salinas nunca se ha hecho cargo de los gastos de la menor.

Andrea Noli acusó a Jorge Salinas, padre de su hija Valentina, 14 años, que nunca se ha hecho cargo de su hija, por lo que el actor reaccionó en varios medios de comunicación.

Noli en entrevista con el programa ‘Hoy’, dijo que Salinas nunca se hizo responsable de la hija que ambos procrearon, pero ella decidió criarla sola: “Para ella él no existe. No hablamos del tema, casi nada, es lo mismo de siempre. Ella tiene muy claro cuál es su situación respecto a él, entonces se mantiene tranquila… asumí que yo siempre iba a ser sola, así lo he hecho y así seguiré”.

Jorge Salinas así reaccionó: “No ha habido ningún acercamiento de las dos partes: ni ella como madre, ni yo como el supuesto padre. Somos nosotros los que debemos resolverlo, evidentemente sin la presencia de los medios de comunicación. Es una cosa privada, y lo que suceda allí, sucederá”.

El actor tiene otros dos hijos con su primera esposa, además de los mellizos que procreó con Elizabeth Álvarez.