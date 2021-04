Frida Sofía Guzmán asegura que Silvia Pinal fue vetada de su bautizo por María Felix

Quien fue madrina de Frida Sofía habría impedido que su abuela Silvia Pinal estuviera presente en su bautizo.

Frida Sofía Guzmán continúa generando polémica, y en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la influencer reveló que María Félix , quien fue su madrina de bautizo, no dejó que su abuela Silvia Pinal entrara a la ceremonia.

“Todo el mundo piensa que María Félix fue mi madrina por mi abuela Silvia, pero no es así, ella tenía una amistad muy cercana con mi abuela paterna Estela Moctezuma. Era tan diva que no quiso a mi abuela Silvia ahí: ‘O sola o no voy’, entonces dejaron a mi abuela afuera”, dijo Frida Sofía.

La hija de Alejandra Guzmán explica que ya pasada la ceremonia, Silvia Pinal pudo reunirse con los asistentes a su bautizo, y es por eso que aparece en las fotografías.

Frida Sofía dice admirar mucho a María Félix: “me encanta todo lo que dice, cómo lo dice, cómo se maneja, cómo lo hace. Para mí sigue viva. Si con alguien me puedo relacionar, es con María Félix”.