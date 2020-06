Frida Sofía publica nueva sexy imagen en Instagram

La hija de Alejandra Guzmán anexó un texto dirigido a todos aquellos que la critican.

Frida Sofía subió a Instagram una sexy fotografía y un texto dirigido a todos aquellos que la critican, ya que su presencia en las redes ha causado gran polémica últimamente por sus pleitos con Alejandra Guzmán.

Frida escribió: “Sabes mi nombre, pero no mi historia; Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado; Sabes en dónde estoy, pero no de dónde vengo; Me ves riendo, pero no lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme”.

La hija de la rockera aparece en ropa interior color durazno, con una mirada desafiante junto a una ventana donde se aprecia la exclusiva zona donde vive en Miami.