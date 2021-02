Frida Sofía responde a su madre Alejandra Guzmán que “ansía abrazarla”

La joven dice que “ella nunca se fue” y que es tiempo de “ser feliz”.

Frida Sofía ya respondió al pedido de su madre Alejandra Guzmán, y asegura que ‘ella nunca se ha ido’, y con sus palabras, cada vez se ve más cerca una posible reconciliación entre madre e hija.

Frida declaró en relación a lo que Alejandra había dicho en un programa de televisión, que la extrañaba y ansiaba abrazarla, pues era ‘sangre de su sangre’.

La joven dijo: “Ojalá un día, en serio, me quiera abrazar, sabe en dónde estoy. Ella sabe que siempre la voy a amar, pero también me toca a mí amarme. Yo siempre he estado con los brazos abiertos, he vivido en el mismo apartamento que ella me dio, gracias, muchísimas gracias por este hogar que valoro con toda el alma, pero nunca ha ido”.

Frida Sofía agregó: “Ella me quiere abrazar, y me pide que regrese, pero yo nunca me fui, yo no me fui a ningún lado. Yo creo que ya es tiempo de ser feliz”.

La hija de Alejandra Guzmán también aclaró que su mamá dejó de darle dinero desde que protagonizó la portada de una revista para caballeros. Que desde entonces, con el dinero que ganó, ella se mantiene y además invirtió su dinero, convirtiéndose en empresaria.