Gaby Spanic revela abuso s*xual por parte de un familiar

La actriz comparte su dolorosa experiencia y comparte su proceso de sanación…

Gaby Spanic ha decidido compartir uno de los episodios más dolorosos de su vida. La reconocida actriz reveló que, cuando era niña, fue víctima de abuso sexual por parte de un tío, hermano de su madre.

Gaby confesó que guardó este secreto durante muchos años por vergüenza y miedo. Sin embargo, decidió hablar públicamente para ayudar a otras personas que puedan estar pasando por una situación similar.

Además, la actriz reveló que esto nunca se lo había contado a nadie, ni a su madre, quien falleció hace 3 años.

«Quiero quitarme un coraje desde niña y que mi mamá se fue y nunca lo supo porque fue algo muy difícil que yo siento que han vivido muchas mujeres», expresó la actriz.

“[…] Me puse a pensar: ‘¿Por qué te dio tanto miedo confesarlo? ¿Por qué no lo querías decir nunca?’. Pero, fíjate cómo es la sociedad y cómo nos educan, ‘no, no se puede decir por la vergüenza familiar, por el apellido, porque eres una figura pública’”, indicó.

A pesar del dolor que le causó esta experiencia, Gaby Spanic ha logrado superar esta difícil etapa y ha encontrado la fuerza para seguir adelante. «Todos los días la abrazo», dijo refiriéndose a su niña interior. «Me tiene a mí, tiene el corazón limpio y un corazón limpio jamás será dañado».