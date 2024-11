Gisella Aboumrad revela su lucha contra el cáncer de riñón

La actriz de «¡Vivan los Niños!» hace un llamado a la prevención y detección temprana de la enfermedad…

Gisella Aboumrad, recordada por sus papeles en telenovelas como «¡Vivan Los Niños!», sorprendió a sus seguidores al revelar que ha sido diagnosticada con cáncer de riñón.

Aunque dudó en hacer pública su enfermedad, la actriz de 44 años decidió compartir su experiencia para crear conciencia sobre la importancia de la detección temprana. Gisella explicó que sus síntomas iniciales fueron leves y podrían haber sido confundidos con otras afecciones, como cálculos renales.

«El cáncer de riñón no siempre da señales claras», afirmó Gisella. «Yo empecé con molestias, pero no le di mucha importancia. Gracias a Dios, decidí acudir al médico y me realizaron una serie de exámenes que revelaron el tumor».

Este 7 de noviembre, la actriz se sometió a una cirugía para extirpar el tumor. A través de sus redes sociales, Gisella ha expresado su agradecimiento por el apoyo recibido y ha reiterado la importancia de realizarse chequeos médicos regulares, incluso cuando no se presentan síntomas.