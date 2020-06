Gal Gadot ha provocado rumores de un posible romance lésbico en “Wonder Woman 1984”

Gadot y Kristen Wiig hablaron sobre su próxima película y las teorías de los fanáticos sobre la relación entre sus personajes.

La actriz Gal Gadot ha provocado rumores de un posible romance entre su personaje de superhéroe de Wonder Woman y el de la villana, la actriz Kristen Wiig Cheetah en la próxima “Wonder Woman 1984”.

En una entrevista con SFX Magazine, Gadot y Wiig hablaron sobre su próxima película, y sus pensamientos sobre las teorías de los fanáticos sobre la relación entre sus personajes, informa el Daily Mail.

Cuando se le preguntó si Diana Prince (Wonder Woman) y Barbara Ann Minerva (Cheetah) estaban en una cita durante una escena que apareció en el trailer, Wiig preguntó: “Oh, ¿por algo lésbico?”

Gadot luego bromeó: “La tensión sexual siempre está ahí, ¡puedo decirte eso!”

The Cheetah es uno de los enemigos más emblemáticos de Wonder Woman en los cómics de DC, pero la pareja no se ha embarcado en un romance en el filme original.

Una nueva batalla, una nueva armadura, nuevos villanos, acción más atrevida y un reencuentro con su último amor: Gadot ha provocado el comienzo de una “nueva era de maravillas” con la tan esperada “Wonder Woman 1984”.

Gadot está repitiendo su papel de Diana Prince, también conocida como Wonder Woman, en la secuela de la película de 2017 . En el trailer del proyecto de Patty Jenkins, se ve a Wonder Woman usando una versión más brillante de su armadura y hace alarde de sus habilidades de lucha con su lazo dorado de la verdad.

Otras estrellas que regresan incluyen a Chris Pine como Steve Trevor , Robin Wright como Antiope y Connie Nielsen como Hippolyta. También está protagonizada por Pedrol Pascal como Max Lord.

Se espera que el proyecto Warner Bros. se lance el 14 de agosto.