Galilea Montijo da positivo al Covid-19 por segunda ocasión

La presentadora tiene el Coronavirus por segunda ocasión, y dice que con síntomas mas leves.

Galilea Montijo anunció que dio positivo a covid-19 por segunda ocasión, y aseguró que en esta ocasión ha presentado síntomas mas leves .

Galilea se comunicó por videconferencia con sus compañeros del programa ‘Hoy’ y dijo: “En la prueba rápida di positiva, ahí mismo le hablo a la productora (Andrea Rodríguez) y le digo: ‘mi Andy di positiva, en el laboratiori me lo entregan en unas horas ¿Qué hago?, y me respondió: ‘no pues quédate en casa’. Ya cuando llega el resultado del laboratorio pues sí, otra vez positivo”.

Galilea también reveló sus síntomas en relación de cuando se contagió por primera vez: “El mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no tengo dolor de cabeza, la otra vez era terrible, fiebre no me ha dado”.

La conductora también reveló que su hijo Mateo también dio positivo a covid, y que su esposo Fernando fue el único en casa que dio negativo a coronavirus.