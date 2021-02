Leticia Calderón explia a sus hijos porque su padre Juan Collado está en prisión

La actriz ha tendo que explicar el significado de “lavado de dinero” a sus hijos de 17 y 16 años.

Leticia Calderón reveló qué es lo que le dice a sus hijos cuando le preguntan acerca de los motivos por los que su papá Juan Collado se encuentra en prisión.

La actriz comentó: “No los puedo blindar, todo es muy público. No hay manera de no enterarte de las cosas, lo único que queda es comentarlo. Si ellos tienen alguna duda lo platicamos…’Mamá ¿qué es lavado de dinero?’, ‘no sé vamos a googlearlo y vamos a investigarlo’. No juzgamos, no culpamos, no opinamos. Porque ante la situación nosotros no sabemos absolutamente nada”.

Lety hizo énfasis en que independientemente de lo que se le acuse a Collado, ella les aconseja que lo respeten y que siempre estén de su lado: “Siempre les he dicho: ‘con los tuyos, con o sin razón tienes qué estar, además es tu padre y lo respetas, el día de mañana si tú tienes una pregunta se la harás a él’, Y son cosas que yo no puedo contestar, yo contesto lo que está en mis manos”.

Juan Collado se encuentra en el Reclusorio Norte desde julio del 2019 acusado de realizar operaciones con dinero de procedencia ilícita y organización delictuosa.