Galilea Montijo habría pagado por un ritual de brujería para no ser despedida de Televisa

La actriz habría estado a punto de ser despedida por un vestuario inapropiado…

En el programa Chisme No Like se aseguró que la actriz y conductora mexicana Galilea Montijo habría pagado $25 mil pesos para que se le realizara un ritual de santería afro-cubana, pues estuvo a punto de ser despedida de Televisa por un vestuario bastante atrevido.

La esposa de un alto ejecutivo de la televisora hizo un tremendo escándalo, indignada por ese vestuario que dejaba expuestas sus partes íntimas en el último programa de La Casa de los Famosos, un reality transmitido en un horario familiar, lo que se sale de los cánones éticos que maneja Televisa en su programación.

El ritual se realizará en una playa de Acapulco, y consiste en una ceremonia donde se tocarán tambores en honor a Yemayá, una de las deidades a las que Galilea rinde tributo, además de que, supuestamente, se hará sacrificio de animales.

En la ceremonia no estará presente Montijo, pero se dice que además de agradecimiento por no haber sido despedida de Televisa, también pedirá que le vaya mal a su ex esposo Fernando Reina, quien próximamente contraerá matrimonio.