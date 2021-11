Galilea Montijo se defiende de ‘acusaciones’ que la relacionan con un narc0traficante

La conductora de Hoy amenazó con demandar a la escritora del libro ‘Emma y las Otras Señoras del Narc0’…

La periodista Anabel Hernández, escritora del libro ‘Emma y las Otras Señoras del Narco’, sobre la esposa de El Chapo Guzmán, Emma Coronel, y otras mujeres, relacionó, en un fragmento de la publicación, a Galilea Montijo, al fallecido narcotraficante ‘El Barbas’ Arturo Beltrán Leyva, muerto en 2019 en un enfrentamiento con la Marina.

Según el periodista Gustavo Adolfo Infante, en el libro de Hernández, ella informa que la conductora del programa Hoy tuvo un romance con ‘El Barbas’, y que incluso ella lo ayudó al líder del cártel de los Beltrán Leyva cuando éste estaba encarcelado.

Tras esas declaraciones, Montijo contestó a las ‘acusaciones’ y amenaza con demandar a Anabel Hernández, cuando el libro sea lanzado.

A través de una ‘live’ en su canal de YouTube, Galilea Montijo señaló que le daba tristeza que la vincularan al narcotraficante:

“Qué tristeza que tantos años trabajando, que ustedes me conocen, siempre salgo a dar la cara, hasta el mismo público sabe que he llevado una vida de trabajo… Es muy triste escuchar que vengan rumores ‘que dice, que dice’. Viene de un canal de YouTube, que viene un libro, el libro no ha salido (…) El día que salga el libro ya yo tomaré acciones legales. Lo único que les digo es que sí debría ser más severa esta ley de la difamación. Yo he sido muy tranquila. Desde dónde me han metido relaciones y han sido calumnias, lo he dejado pasar, porque no estaba casada. Ahora sí, tengo un hijo, tengo a quien cuidar. Y esta es la única parte.”, criticó.

“Creo que se debe legislar porque no sólo afecta a la empresa para la que trabajo, no sólo al programa, me afectan a mí, a mi familia. Yo vivo de mi imagen. Se me han caído campañas por el ‘dicen y dicen’. Lo tomo como una rayita más. En su momento si se toman acciones legales seguramente, porque estamos hablando de un supuesto libro y si está mi nombre ahí se tomarán acciones legales”, advirtió, asegurando que tomará cartas en el asunto, porque ya está harta que la estén difamando a cada rato.

“Todo el tiempo me he tenido que defender, que si teibolera, que si novia de un presidente. O sea ya estuvo bueno”, dijo entre lágrimas. “Me molesta, me pone triste porque he sido una mujer de trabajo. Mi chiquillo es un niño muy fuerte, muy inteligente. En su momento, lo único que le pido a Dios es que mi chiquillo sea un niño muy inteligente, que me dé la sabiduría para hacerle entender a lo que su mamá se dedica”.