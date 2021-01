‘Game of Thrones’ se expandirá a la animación

La exitosa franquicia odría expandirse a la animación en una nueva serie para el servicio de transmisión HBO Max.

La exitosa franquicia de fantasía “Game of Thrones” podría expandirse a la animación en una nueva serie para el servicio de transmisión HBO Max, dijo The Hollywood Reporter el miércoles.

Los ejecutivos de HBO Max, propiedad de WarnerMedia de AT&T Inc, han comenzado a celebrar reuniones con escritores sobre una posible serie dramática animada para una audiencia adulta, dijo la publicación.

Un portavoz de HBO no hizo comentarios sobre el informe.

“Game of Thrones”, basada en novelas de George R.R. Martin, se convirtió en un fenómeno mundial y ganó 12 premios Emmy, incluido el premio mayor a la mejor serie dramática.

El programa terminó su emisión en HBO en 2019. Los ejecutivos han estado trabajando para desarrollar nueva programación en la franquicia mientras compiten con Walt Disney Co, Netflix Inc y otros que compiten por los espectadores .

HBO está trabajando actualmente en una serie derivada llamada “House of the Dragon”, que tendrá lugar 300 años antes de los eventos de “Game of Thrones”. Se espera que esa serie se estrene el próximo año.