Gerard Butler termina relación de seis años con modelo Morgan Brown

Los dos llevaban seis años juntos, pero finalmente el romance no funcionó y ahora es cada quien por su lado…

Después de seis años juntos, Gerard Butler y la modelo Morgan Brown terminaron su relación. La pareja fue vista por última vez a principios de este mes, pero la revista People informa que su romance llegó al fin.

Gerard y Brown se separaron por primera vez en agosto de 2017, luego de unas vacaciones en México, y algunos amigos del actor creen que terminaron el romance simplemente porque él ‘no podía comprometerse’ en una relación.

Un amigo señaló en ese momento que el actor de 50 años no quería formalizar su relación, y eso cansó a la joven modelo.

Los dos reanudaron la relación más tarde, pero nuevamente el noviazgo no tuvo éxito, y ahora se ha confirmado que cada uno sigue su propia vida.

“Gerry simplemente no está listo para establecerse. Pensó que Morgan podría haber sido la persona adecuada en el momento adecuado, pero no estaba destinado a serlo. Les dijo a sus amigos que simplemente no podía comprometerse”.

La fuente continuó: “Gerry ama a Morgan, pero no funcionó. Estuvo fuera durante el rodaje y pensó que sería mejor si se separaban. Fueron a México para ver si funcionaba, pero los dos vieron que sería mejor separarse”.