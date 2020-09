Gigi Hadid dio a luz en su casa de Pensilvania

La modelo prefirió tener a su bebé en su finca, por miedo a contagiarse con el Covid-19.

Según el diario New York Post, Gigi Hadid dio a luz en casa. La modelo prefirió tener a su bebé en su finca en Pensilvania, según fuentes, por temor al contagio del coronavirus.

La modelo de 25 años se convirtió en madre por primera vez recientemente, cuando ella y su novio Zayn Malik dieron la bienvenida a su hija, y las fuentes ahora afirman que Gigi no siguió los métodos de trabajo de parto convencionales y decidió quedarse en casa cuando comenzaron las contracciones.

De acuerdo con la columna Page Six del periódico, la hermana de Bella Hadid dio a luz el 19 de septiembre, en la compañía de su mamá y Zayn.

Gigi y Zayn Malik, de 27 años, publicaron sobre la llegada de su hija el 23 de septiembre, pero no confirmaron públicamente su fecha exacta de nacimiento ni revelaron el nombre de la bebé.

Al anunciar el nacimiento de su hija, la ex estrella de One Direction escribió en las redes sociales: “Nuestra pequeña está aquí, sana y hermosa. Para tratar de poner en palabras cómo me siento ahora sería una tarea imposible. El amor que siento por esa pequeña humana está más allá de mi comprensión. Agradecido de conocerla, orgulloso de llamarla mía, y agradecido por la vida que tendremos juntos”, señaló.

Gigi también expresó su alegría en Instagram: “Nuestra niña se unió a nosotros en la tierra este fin de semana y ya ha cambiado nuestro mundo. Estoy muy apasionada”, comentó.

Gigi confirmó su embarazo en abril pasado, después de que ‘fuentes familiares’ dieran la noticia por primera vez.