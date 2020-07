Gigi Hadid muestra su enorme vientre de embarazo

La modelo espera un hijo con su novio, el cantante Zayn Malik, y está en su último trimestre de gestación.

Gigi Hadid mostró por primera vez su enorme vientre de embarazada en un Instagram en Vivo con sus miles de seguidores, a quienes respondió muchísimas de sus preguntas.

La modelo quiso compartir su actual estado, ya que durante esta cuarentena no ha querido protagonizar las redes, por respeto a la tragedia que se vive con la pandemia del covid-19 y el movimiento antirracial ‘Black Lives Matter’, y así lo expresó: “Estamos en una pandemia, y mi embarazo no es lo más importante del mundo, esa es una razón por la que sentí que no es algo que necesito compartir, excepto con mi familia y mis amigos”.

Gigi no oculta su felicidad por la espera de su primer hijo, y comentó que registra todos los cambios en su cuerpo y la evolución del bebé: “Estuve sacando muchas fotos de mi panza, fue muy lindo y emocionante. Estoy tratando de documentarlo bien porque no voy a querer perderme de nada, escribo mucho en mi diario”, dijo la modelo, quien aparece en el video con una holgada pijama a cuadros, sin maquillaje, totalmente despreocupada por lucir glamorosa.

La pareja de Zayn Malik está en casa de su madre, donde ha pasado todo el confinamiento por el covid-19, cuidando de su embarazo para que todo vaya bien hasta el momento del alumbramiento, que será el próximo mes de septiembre.