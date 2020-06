Gigi Hadid posa sensacional en selfie abrazada a Zayn Malik sin camisa

Gigi y Zayn confirmaron en abril que esperan su primer hijo juntos.

La embarazada Gigi Hadid se ve sensacional mientras posa para una selfie rara con su novio sin camisa, Zayn Malik, mientras se unen a Helena Christensen para subastar ropa para caridad.

Gigi y Zayn confirmaron en abril que esperan su primer hijo juntos.

La modelo se veía senacional en la imagen que es parte de una campaña especial para Vogue británica.

Los futuros padres se unieron a Helena Christensen, quien también compartió una selfie para un proyecto con Hardlyeverwornit.com, en el que las celebridades subastan artículos preciados de ropa para caridad.

Gigi, de 25 años, miraba a su dispositivo mientras posaba para una toma artística en blanco y negro con su novio, ex One Direction, de 27 años.

El proyecto verá a 23 de las mujeres más bellas del mundo seleccionar piezas de ropa de su propio armario para subastarlas, y la campaña trabajará en asociación con Hardlyeverwornit.com (HEWI).

Todos los fondos recaudados en la subasta The Way We Wore se dividirán en partes iguales entre las dos organizaciones benéficas.

Otras bellezas famosas que también participan son Joan Smalls, Lily Aldridge, Paloma Elsesser y Christy Turlington Burns, quienes, como Gigi y Helena, tomaron sus propias fotos en sus hogares para exhibir sus artículos.

Los fanáticos también pueden comprar impresiones de edición limitada de sus selfies, que también aparecen en la edición de Vogue de julio, y las ganancias irán a la caridad.