Gisele Bündchen exige a Tom Brady que ya se retire de las canchas

Cuando lo besó tras triunfar en el reciente Súper Bowl, ese fue el pedido que la ex modelo hizo a Brady en su oído.

Tom Brady reveló que cuando besó a su esposa Gisele Bündchen al final del partido del Súper Bowl, lo que ella le pidió es que ya dejara de jugar.

El famoso jugador de los ‘Bucaneros’ de Tampa Bay, quien ya ha cosechado 7 títulos de la NFL, dijo en el programa de James Corden: “Justo cuando le di el abrazo al final del partido Gisele me dijo: ‘¿Qué más tienes qué demostrar?’, eso fue lo que me dijo al oído. Yo me limité a seguir abrazándola mientras pensaba en cómo cambiar el tema”.

Desde el 2018 la modelo brasileña expresó su deseo de que Tom Brady se retire del futbol: “Sinceramente quiero que ya deje este trabajo, eso está claro, es normal que eso me preocupe. Pero la verdad es que me encanta, y tengo que dejarle que haga eso que tanto ama”.