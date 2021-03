Kim Kardashian es duramente criticada por colocar ropa en reptil

En una imagen se ve a su hija North con ‘Speed’, un bello dragón barbudo, quien está vestido con ropa de su marca Skims Cozy.

Kim Kardashian es duramente criticada por publicar una fotografía donde se ve a su mascota reptil vestida con su línea de ropa.

En la imagen publicada en Instagram, se ve a su hija North sosteniendo en brazos a ‘Speed’, un bello dragón barbudo, quien está vestido con ropa a su medida de su marca Skims Cozy.

Kim explicó que no era la intención quedarse con ‘Speed’: “Realmente no estaba planeado que me gustara ‘Speed’ ¡pero creció conmigo! Speed era realmente de mi mejor amiga Allison, y lo cuidamos durante una semana, pero nunca se fue y han pasado meses”.

La empresaria agregó: “North y su dragón barbudo van a todas partes juntos, es tierno”.

Kim fue muy criticada, pues la acusaron de maltrato animal, ya que los reptiles no deben traer ropa, ya que ellos respiran a través de la piel.