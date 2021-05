Grettell Valdez recrea escena de violencia doméstica contra profesora

En su cuenta de Instagram, Grettell recrea la chocante escena donde una profesora de inglés es violentada por su pareja.

Grettell Valdez generó polémica después de que publicara un video en sus redes sociales donde “recreaba” una escena de violencia de género.

La artista interpretó la escena donde una maestra de inglés de la Universidad Autónoma del Estado de México era agredida por su pareja, mientras ella daba clases a sus alumnos a través de zoom.

La actriz recreó esta escena para su cuenta de Instagram.

En el material de más de 12 minutos de duración, Grettell aparece en un inicio respondiendo mensajes de sus seguidores, aparentemente de forma natural. Minutos después, un hombre grita algo y la actriz de levanta de su asiento.

El video original generó gran indignación contra el agresor y mucho apoyo y solidaridad a la docente.

La actriz reaparece con lágrimas en los ojos y ofrece disculpas a sus seguidores, explicando que su escenificación es un montaje para representar la violencia que sufren las mujeres.

“Esto que acaban de escuchar fue una actuación. Pero así como muchos que me están viendo en este momento, yo también he sufrido violencia. En mi trabajo, en una relación, me hicieron daño físico, psicológico y fue terrible”, señal Gretell.