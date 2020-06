Gustavo Adolfo Infante niega haber hecho ataques raciales y homofóbicos a Amandititita

El conductor dice que “no recuerda” haber atacado a la cantante por su apariencia, y aprovechó para atacarla por su música.

Gustavo Adolfo Infante se defiende de las acusaciones de Amandititita, quien asegura haber sido víctima de ataques racistas, clasistas y homofóbicos por parte del periodista durante 10 años.

Infante indicó que él no recuerda haberla criticado por su apariencia física, y que sí acepta que su música y sus canciones no le gustan: “El trabajo de Amandititita me parece malísimo, creo que no aporta, que es muy repetitivo, no tiene voz, no tiene cadencia, no tiene ritmo, un estilo. Eso es lo que yo siempre opiné , opino y opinaré de ella”, y agregó que ella lo acusa de que por 10 años la ha atacado, y que él no tiene tantos años vigente en la televisión.

El conductor del programa de espectáculos ‘De Primera Mano’ reprueba que la artista se quiera colgar de la tendencia actual de denunciar discriminación y racismo en los medios, y se deslinda de las acusaciones de Amandititita, y agregó: “Hay cosas más importantes, hay mucha gente muriendo allá afuera y una enorme crisis económica. Este tipo de programas solo tratan de entretener a la gente, y que Dios te bendiga”.