Gwyneth Paltrow lo vuelve a hacer y vende vela que “huele a su orgasmo”

Después de que su anterior vela aromática causara polémica, Paltrow va más lejos con su nuevo aroma.

Tras el éxito de “This Smells Like My Vagina”, Gwyneth Paltrow, de 47 años, presentó su última vela perfumada Goop llamada This Smells Like My Orgasm, durante una visita virtual en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’.

Jimmy, quien es admirador de las ofertas de Goop, le mostró algunos de los productos de belleza que está probando en su rutina, incluido un tratamiento facial instantáneo de tres minutos.

“Me encanta lo que el estrellato de la televisión te ha hecho”, bromeó Gwyneth, quien agregó que cuando se conocieron, Jimmy “apenas se duchó”.

Jimmy hizo referencia a su vela This Smells Like My Vagina que se agotó rápidamente antes de resurtirse

Gwyneth explicó que pensaba que la vela original era “punk rock, feminista” y le dijo a Jimmy que tenía otra vela que él podría querer darle a su esposa Nancy Juvonen.

Luego sacó su nueva vela y mostró de manera prominente su etiqueta que decía This Smells Like My Orgasm, y señaló que viene en una caja adornada con fuegos artificiales.

“Lo estás arrasando”, Jimmy le dijo.

La vela de 10.5 oz se vendía por US$ 75 en el sitio web de Goop y su descripción decía: ‘Un seguimiento apropiado para esa vela, ya sabes, esta mezcla está hecha con toronja agria, neroli y bayas de cassis maduras mezcladas con pólvora El té y la rosa turca son absolutos para un aroma sexy, sorprendente y tremendamente adictivo’.