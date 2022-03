Halle Berry presume nuevo look al mismo tiempo que critica el Oscar

La actriz conmemora 20 años de haberse llevado a casa la estatuilla dorada de Mejor Actriz…

Tras varios años usando el cabello largo, Halle Berry finalmente volvió a su corte original, de pelo corto, parecido al que lucía cuando se llevó la estatuilla del Oscar hace 20 años.

Y la actriz presumió en Instagram el resultado de su cambio de look: “Feliz de volver”, señala.

Su cambio de visual ocurre justo cuando Berry afirmó en una entrevista que se sentía muy triste de que ya no hubo otras actrices negras ganadoras del Oscar.

Para la artista de 55 años, que ganó el premio de Mejor Actriz en 2002 por la película “Monster’s Ball”, las puertas se abrirían a otras mujeres tras su ‘victoria’, pero la realidad fue otra.

Halle Berry regresa a Netflix em película de espías

“No se abrió la puerta. El hecho de que no haya nadie a mi lado es desgarrador”, asegura, y agrega que la falta de reconocimiento en los Oscar no disminuye el “gran” trabajo realizado en la industria por las mujeres negras.

“No siempre podemos juzgar el éxito o el progreso por la cantidad de premios que tenemos… Los premios son la guinda del pastel, son tus compañeros diciendo que has estado excepcionalmente bien este año, pero eso significa que si no conseguimos eso, no hemos sido grandes ¿Y no tendremos éxito? ¿Que no estamos cambiando el mundo con nuestro arte, y nuestras oportunidades no están creciendo?”, se pregunta.