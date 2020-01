Halsey ha agradecido a sus fans aceptar sus vulnerabilidades

“Manic fue lo más gratificante que he hecho porque ustedes lo han estado aceptando incondicionalmente.

La cantante estadounidense Halsey ha agradecido a sus fanáticos por estar “aceptando” sus vulnerabilidades.

“Cuando hice ‘Manic (Maníaco), me zambullí en esas partes de mí que aún no habían sanado y dije: ‘ No, no voy a esperar hasta más tarde. Voy a escribir sobre ellos ahora mismo’ “.

Fue lo más gratificante que he hecho porque ustedes lo han estado aceptando incondicionalmente, así que gracias por aceptarme”, dijo Halsey a Billboard.

Mientras tanto, Halsey había dicho que había aprendido que “no es bueno” salir con otros músicos.

La cantante dijo que en realidad considera que tener una profesión diferente a su pareja es beneficioso.

Ella dijo: “Una amiga mía, otra artista femenina que ha sido criticada por salir con mucha gente, dijo: ‘Ashley, debes vivir tu vida de mierda e ignorar lo que la gente dice de ti’ “.

“Y ahora me guardo todo para mí en términos de mis relaciones románticas. Diré que es bueno no salir con otro músico ya que tu trabajo te sigue a todas partes. Ahora es mi vida personal, así que puedo ir a casa con alguien que amo y pasar tiempo con él, y no se trata de trabajo “.