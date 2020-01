Ana Bárbara dedica amoroso mensaje a hija de MAriana Levy por su cumpleaños

Sus palabras fueron con motivo del cumpleaños número 18 de la jovencita.

La cantante escribió en Instagram al pie de una foto donde está junto a Paula: “Mi amor de mi vida, un día como hoy hace 18 años llegaste para iluminar el mundo de los que te esperaban incluida y sin darme cuenta estaba tu maye, aunque no me percaté de tu llegada, pues no sabía que venías, pero cuando te conocí supe desde ese momento que te amaría. Celebro por lo alto que llegaste, bendigo con todo mi corazón tu vida, tu luz, tu alegría, te ama mamá y tienes mi amor para siempre. Felicidades por tu cumpleaños y eres mi niña”.

Al poco tiempo de fallecida Mariana Levy, su viudo comenzó un romance con Ana Bárbara, con quien se casó y tuvieron un hijo en común. Los dos hijos de Pirru y Levy fueron aceptados por la cantante como si hubieran sido suyos, dándoles atención y cariño de madre, algo que la misma Talina Fernández, madre de Mariana, lo reconoció recientemente en entrevista.

El matrimonio de Ana Bárbara y Pirru terminó en 2010.