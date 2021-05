Harry se escuda en la muerte de su madre para justificar su consumo de alcohol y drogas

En entrevista con Oprah Winfrey, Harry no desaprovechó la oportunidad de atacar a su familia, principalmente al príncipe Charles.

El príncipe Harry ha confesado que hubo una etapa en su vida en la que bebía alcohol y consumía drogas para evadir el dolor que sentía por la muerte de su madre, la princesa Diana.

Harry habló sobre su salud mental con Oprah Winfrey, en una amplia entrevista para su serie documental de Apple TV + titulada “The Me You Can’t See”.

Harry contó que bebió mucho, consumió drogas y tuvo ataques de pánico mientras luchaba por hacer frente a las presiones de la vida real a finales de sus 20 y principios de los 30.

En la entrevista, Harry no perdió la ocasión para criticar a su familia, hablando de la falta de empatía de su familia con él y con su esposa Meghan Markle.

“Pensaba que mi familia me ayudaría, pero todas las demandas, los pedidos, las señales hallaron un silencio o una indiferencia total”.

También contó que su padre, el príncipe Charles le decía a él y a su hermano William: “fue así para mí, así que será la misma cosa para ustedes”.

“No tiene ningún sentido. No es porque has sufrido que tus hijos deben sufrir también. Debería ser incluso lo contrario. Haz todo lo que puedas para transformar en algo positivo las malas experiencias que has vivido”, añadió.

“Mi madre fue acosada hasta su muerte cuando estaba en una relación con alguien que no era blanco, y ahora mira lo que pasó. ¿Estamos hablando de que la historia se repite? No se detendrán hasta que ella muera”, señaló.