Khloe Kardashian logra un nuevo hito en las redes sociales

La estrella de reality show dejó emocionados a sus fans tras festejar el alcanzar 147 millones de seguidores en Instagram.

Khloe Kardashian dejó a los fanáticos emocionados con sus instantáneas chisporroteantes mientras celebraba un nuevo hito en las redes sociales después de alcanzar 147 millones de seguidores en Instagram.

La estrella de ‘Keeping Up With The Kardashians’, de 36 años, logró el hito el domingo y compartió instantáneas adornadas de una salida nocturna para celebrar el momento con admiradores.

La estrella de reality show se dirigió a Instagram el domingo para agradecer.

Ella subtituló la publicación: ‘¡¡147 millones de bebés !! ¡Guau! ¡Gracias! ¿Qué pasa chicos?

En las impresionantes fotos, algunas de las cuales presentaban un filtro de brillo, se ve a Khloe luciendo un top negro y pantalones elegantes con un par de tacones a juego.

La ‘KUWTK’ se veía hermosa en conjuntos negros. Llevó consigo un bolso y usó ingeniosos aros de diamantes para elevar su apariencia.

Khloe Kardashian fue vista con este elegante atuendo durante su aparición en la fiesta de lanzamiento de tequila 818 de Kendall Jenner en el Nice Guy en West Hollywood el viernes por la noche.