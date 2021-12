HBO MAX estrenó la secuela de Sex and the City, And Just Like That

Los fãs de la icónica serie de Sarah Jessica Parker podrán saber qué pasó con Samantha Jones…

HBO MAX estrenó este jueves 9 de diciembre los primeros dos capítulos de la continuación de Sex and the City, ‘And Just Like That’.

Finalmente los fans de la icónica serie podrán acompañar las nuevas aventuras de Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes – personajes de Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon – en Nueva York.

La serie también abordará qué pasó con Samantha Jones (Kim Cattrall), quien no aparece en la nueva temporada.