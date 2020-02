Helicóptero en que se accidentó Kobe Byant carecía de sistemas para volar con niebla

Se han revelado algunas anomalías de la compañía que rentaba el aparato al ex basquetbolista.

Island Express Helicopters, la compañía propietaria del helicóptero en el que viajaba Kobe Bryant cuando murió el domingo (26), anunció esta semana en un comunicado de prensa que había suspendido las operaciones indefinidamente, según reporta el diario New York Times.

Ellos afirmaron que ninguno de sus helicópteros estará disponible para alquilar hasta que se completen y aclaren las investigaciones sobre la tragedia de Bryant.

Hasta ahora, las autoridades han anunciado la falta de ciertos dispositivos de seguridad, que podrían haber sido útiles en las condiciones climáticas adversas que enfrentaron en el momento de la caída.

“La conmoción del accidente afectó al equipo y la gerencia decidió que el servicio se suspendería indefinidamente, ya que se considera apropiado para el equipo y los clientes”, dijo el comunicado de la compañía.

Según el New York Times, en las últimas horas, estaba claro que la compañía no tenía la certificación para volar en condiciones climáticas adversas. De acuerdo con la publicación estadounidense, aunque el piloto tenía la licencia para este tipo de vuelo, en este caso particular no estaba autorizado a hacerlo porque la compañía propietaria de la aeronave no tenía esta licencia.

El helicóptero también carecía de un sistema de advertencia de terreno que, a pesar de las condiciones climáticas adversas, podría haber advertido al piloto que estaban a punto de chocar.