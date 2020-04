Hermana de Beyoncé sale con una mujer por primera vez

La también cantante Solange Knowles está saliendo con la cantante Syd tha Kyd, de 27 años.

La hermana de Beyoncé, Solange Knowles, puede estar saliendo con una mujer por primera vez. Según el sitio estadounidense MTO News, la cantante estaría saliendo con la cantante Syd tha Kyd, de 27 años, miembro fundadora de la banda The Internet, que también era miembro del colectivo alternativo de hip hop Odd Future Wolf Gang Kill Them All.

La artista de Los Angeles es abiertamente gay, y los rumores comenzaron a surgir cuando las dos fueron vistas juntas recientemente.

Según la publicación, Solange y Kyd disfrutan secretamente de una relación romántica. Las dos incluso están pasando por el aislamiento social juntas.

El sitio afirma que una persona cercana a Solange les dijo que el rumor de romance no es cierto, pero no aclaró si los encuentros son por razones personales o comerciales.

A principios de este año, Solange también fue vinculada con el actor y rapero Common.