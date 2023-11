Hermana de Britney Spears se va a otro reality show

Jamie Lynn Spears aceptó participar en un reality con famosos, en Australia…

Jamie Lynn Spears está aprovechando los trabajos que se le presentan, y luego de participar en el reality de resistencia militar “Special Forces: The Ultimate Test”, el año pasado, y este año en “Dancing with the Stars”, siendo eliminada en la segunda semana, ahora la actriz y cantante, hermana menor de Britney Spears, se unirá a la nueva temporada del programa «I’m A Celebrity… Get Me Out of Here», donde un grupo de celebridades intenta «sobrevivir» en la jungla australiana.

La actriz de «Sweet Magnolia», 32 años, ha tenido una relación difícil con su famosa hermana mayor, quien ha estado bajo la estricta tutela de su padre durante años. Se dice que los productores esperan que Jamie Lynn revele algunos secretos familiares cuando llegue a Australia para el programa de la emisora ITV.

En sus recientes memorias, «La mujer en mí», Britney llamó a Jamie Lynn un «total idiota» por no apoyarla. La cantante dijo que le pidió ayuda a su hermana cuando la obligaron a ir a rehabilitación, pero Lynn le dijo que «dejara de luchar contra ello».

Una fuente compartió con The Mirror: «Jamie Lynn tiene décadas de historia y problemas con Britney que resolver y ha expuesto sus sentimientos con bastante claridad en su propio libro. Será interesante escucharla hablar sobre su vida y su familia y la controvertida tutela y saber si las hermanas se llevan bien ahora o no».