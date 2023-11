Timbaland se discúlpa con Britney Spears tras comentarios contra ella

El colaborador, amigo de Justin Timberlake, quería ponerle un ‘bozal’ a la cantante…

El productor musical Timbaland se disculpó con Britney Spears, luego de comentarios ofensivos contra la cantante debido a sus revelaciones en sus memorias, donde expuso a su exnovio Justin Timberlake, prácticamente culpándolo de haber abortado al bebé que esperaban, cuando dijo que ambos estaban demasiado jóvenes para ser padres y que no estaba preparado. Timbaland, gran colaborador de Timberlake, llegó a decir que el cantante debería ‘amordazarla’ por decir estas cosas.

Timbaland concedió una entrevista en el escenario del Kennedy Center y comentó: «Quería llamar y decir: ‘¡JT, tienes que ponerle un bozal a esa chica!'», dijo. El video del comentario comenzó a difundirse en línea esta semana, y luego fue el turno de Timbaland de recibir una furiosa reacción de los fanáticos de Britney Spears.

Ante la polémica, el hombre de 51 años se puso en marcha en TikTok el martes (7) y se disculpó por su reacción. Insistió en que «lo siente por todos los fans de Britney, incluso por ella».

Dirigiéndose directamente al cantante, dijo: «Tienes voz. Dices lo que quieres decir. ¿Quién soy yo para decirte lo que no debes decir? Y me equivoqué, ya sabes, al decir eso, pero espero que mires». «Lo estaba viendo desde otra perspectiva… No soy una persona que toma partido», explicó.

En respuesta a las acusaciones de sexismo que recibió, agregó: «Y, sí, ya sabes, sobre el respeto a las mujeres, por supuesto que sí».

Mientras tanto, el ex del cantante, Justin Timberlake, viajó a México con su familia, en medio de la tormenta que provocaron las revelaciones de Spears sobre el aborto.