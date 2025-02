Hermana de Julián Figueroa apoya demanda de Maribel Guardia contra Imelda Tuñón

Marcelia Figueroa testifica sobre presunta negligencia en el cuidado de su sobrino…

Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, ha expresado públicamente su respaldo a la acción legal emprendida por Maribel Guardia contra Imelda Tuñón.

Figueroa ha manifestado su apoyo a Guardia a través de redes sociales, destacando la confianza que su hermano tenía en su madre para el cuidado de su hijo: «Yo sé muy bien que mi hermano te pidió que cuidaras y protegieras a su hijo. Has cumplido esa promesa con tanto amor del que yo, y muchos, hemos sido testigo. Te adoro. Dios con nosotros».

En declaraciones a la prensa, Figueroa ha reafirmado su apoyo a Guardia, argumentando que Tuñón «no está apta para cuidar de un niño, porque no está apta para cuidarse a ella misma». Según Figueroa, Tuñón no solo ha recibido apoyo emocional y económico por parte de la familia, sino que también ha tenido «todo lo que ha querido».

«Con el debido respeto, definitivamente no está bien. No está apta para cuidar de un niño, porque no está apta para cuidarse a ella misma. Empezando por ahí estamos mal. Se me hace una falta de respeto enorme no solo a ellos que son las personas que le han dado todo, le abrieron las puertas de su vida, de su casa, le han apoyado en todos los sentidos emocionalmente, económicamente, todo lo ha tenido, igualmente el niño. No se vale ser malagradecido en esta vida», declaró

Figueroa también confirmó haber presenciado conductas inapropiadas por parte de Tuñón, como llegar en estado de ebriedad:

«Sí, así es, llegué a ver estos comportamientos y situaciones. He sido testigo de muchas de estas cosas. El niño no tiene que andar de departamento en departamento, ver gente fumando o tomando. No tiene por qué vivir eso».

A pesar de reconocer el amor de Tuñón por su hijo, Figueroa considera que la joven debe priorizar su propio bienestar antes de poder brindar un entorno seguro a su hijo:

«El niño ama a su mamá. Imelda ama a su hijo. No lo dudo, pero debe amarse a ella misma lo suficiente para decidir cuidar de ella para, en un futuro, cuidar a su hijo».

«Espero que pueda aceptar su realidad y decida enderezar su camino para estar con su hijo, porque sé que a Julián le gustaría que así fuera», expresó.

Sobre la decisión de Guardia de emprender acciones legales, Figueroa comentó: «Es difícil y doloroso. Es fácil juzgar a Maribel, pero atreverse a hacer lo que hizo… Se lo pensó bastante y, a mi parecer, hasta se tardó. Espero que esto termine de la mejor manera para mi sobrino».