Maribel Guardia aborda supuesta infidelidad de Marco Chacón

Imelda Tuñón habría declarado que el esposo de la conductora le fue infiel con una exalumna…

El 31 de enero, Maribel Guardia ofreció una conferencia de prensa para abordar la controversia que involucra a su nuera, Imelda Tuñón, y a su nieto. Durante la conferencia, respondió a las acusaciones de infidelidad vertidas contra su esposo, Marco Chacón.

Tuñón anteriormente declaró a los medios que la causa de su distanciamiento con Guardia y Chacón habría sido el descubrimiento de una infidelidad por parte de este último.

Según los testimonios recogidos por diversos medios, afirmó: «Desde que descubrí una infidelidad de Marco Chacón con una exalumna suya y bueno, a partir de ahí sí se fracturó. Yo tuve que decir ante los medios que mi mamá había echado mentiras, cuando no echó mentiras y tenemos las pruebas. A partir de eso, pues sí, han estado como muy encima de mí».

Por su parte, Marco Chacón negó rotundamente su implicación en la denuncia presentada por su esposa, declarando

A pesar de que la viuda de Julián Figueroa asegura poseer pruebas de la supuesta infidelidad de Chacón, Guardia defendió a su esposo durante la conferencia de prensa, aunque matizó que no podía «meter las manos al fuego» por él.

Maribel Guardia aborda la infidelidad de su esposo

En sus declaraciones, Guardia expresó: «Yo nunca me he enterado que me ponga el cuerno y si él lo ha hecho, lo ha hecho muy bien, porque jamás me he enterado. Siempre está conmigo. Es mi mánager. Fue mánager de Julián».

«Me siento muy amada, muy querida. Nunca ha llegado borracho. No toma, no fuma, nunca ha probado una droga. Es un hombre genuinamente bueno, aunque no meto las manos al fuego por él», declaró.

La relación entre Guardia y Chacón se inició en 1996, poco después de la separación de la actriz de Joan Sebastian. Tras 14 años de relación, la pareja contrajo matrimonio en el verano de 2010.