Maribel Guardia rompe en llanto al hablar de Imelda Tuñón en conferencia de prensa

En una conferencia de prensa ofrecida el viernes 31 de enero en un teatro de la Ciudad de México, Maribel Guardia abordó la difícil situación legal y familiar que atraviesa, la cual involucra a su nuera, Imelda Tuñón, y a su nieto, José Julián. Durante su intervención, Guardia reveló detalles sobre las presuntas adicciones de Tuñón y las razones que la llevaron a emprender acciones legales en su contra.

La actriz explicó que su decisión de iniciar un proceso legal se debió, principalmente, al presunto abuso de alcohol y drogas por parte de Tuñón. Según relató, un episodio en particular, en el que su nieto José Julián habría presenciado una situación comprometedora en el hogar. Este habría sido el detonante que la llevó a tomar medidas legales.

Imelda Tuñón tiene problema con el alcohol y las drogas

En sus declaraciones, Guardia expresó: «Imelda, sé que ama a su hijo y sé que mi nieto adora a su mamá. Pero no basta con amar: a los hijos hay que protegerlos y tristemente Imelda no lo ha hecho. Ha expuesto la casa, pasó una situación muy difícil que fue el parteaguas por el que decidí poner esta denuncia».

Quebrándose, Guardia afirmó: «Tristemente Imelda tiene problemas de alcohol y de drogas». Además, aseguró que este ha sido «un problema» que la viuda de su hijo se ha negado a reconocer y a buscar ayuda profesional.

La actriz también compartió con el público su propia experiencia con las adicciones, mencionando que su hijo también fue adicto y que entiende la complejidad de esta enfermedad. «Ustedes saben que tengo experiencia en eso, porque mi hijo fue adicto, fue doble AA [alcohólicos anónimos], se los digo porque él se los dijo, es una enfermedad tanto el alcoholismo como las drogas», señaló.

Además de sus problemas de adicción, Guardia reveló que Tuñón ha sido diagnosticada con trastorno bipolar, lo que, según ella, agrava aún más la situación.

«Imelda, además es bipolar, pero si cruzas eso con el alcohol y la droga, es una bomba de tiempo, amistades de ella lo saben, mamás de la escuela. Ella quiere tapar el Sol con un dedo», insistió.

Imelda Tuñón negó ayuda

La actriz explicó que intentó persuadir a Tuñón para que buscara tratamiento. Ante su negativa, se vio obligada a actuar legalmente para proteger el bienestar de su nieto.

«Después de tres veces que le dije: ‘Imelda, Imelda’, y que ella no lo aceptó, me di cuenta que no podía yo hacer nada, pero sí tengo que proteger a mi nieto. Ella se iba a ir a vivir con el nieto y yo entré en pavor», reiteró.

Guardia incluso manifestó que le ofreció a Tuñón costear una clínica de rehabilitación, ya que su mayor deseo es que su nieto pueda tener una relación sana con su madre.

«Yo se la pago [rehabilitación] con todo mi amor, con tal de que ella se salve y sea una gran versión, la versión que ese niño merece», expresó.

Maribel Guardia podría quedarse con su nieto por 90 días

En cuanto a la custodia de su nieto, Guardia informó que, aunque inicialmente se le otorgó la custodia temporal por 10 días, este plazo podría extenderse hasta por 90 días. Durante este tiempo, el DIF realizará visitas y tanto ella como Tuñón deberán comparecer ante la Fiscalía en varias ocasiones. Guardia expresó su esperanza de que Tuñón aproveche este tiempo para buscar tratamiento y así poder recuperar la custodia de su hijo.

Ante la pregunta sobre si Tuñón podrá tener algún tipo de acercamiento con su hijo durante esos 90 días, Guardia señaló: «Parece que no, la Fiscalía te manda una orden de que tú no te puedes acercar a ella y ella no se puede acercar en este tiempo».

Finalmente, Guardia aclaró que Tuñón nunca ha lastimado físicamente a su hijo, pero que la violencia se ha manifestado a través del descuido de sus necesidades básicas. Asimismo, negó tener algún vínculo con el fiscal que le entregó a su nieto y que fue destituido por presunto abuso de poder.