Karla Sofía Gascón rompe en llanto repetidamente en entrevista de una hora

La actriz se defiende de las acusaciones de racismo por tuits antiguos…

Karla Sofía Gascón, nominada al Oscar a la mejor actriz por su papel en «Emilia Pérez», abordó la controversia generada por la revelación de tuits antiguos polémicos, en los que ataca a diversos grupos. En una entrevista de una hora con CNN en Español, la actriz española respondió a las acusaciones de racismo, antisemitismo y xenofobia.

Gascón se quebró repetidamente al defenderse de las acusaciones, expresando su pesar por la forma en que se han interpretado sus palabras. Sin embargo, también insinuó que la divulgación de estos tuits podría ser un intento de perjudicar sus posibilidades de ganar el premio. Gascón es la primera intérprete abiertamente transgénero en ser nominada a un Oscar en una categoría de actuación.

Ante la pregunta de Juan Carlos Arciniegas, presentador de CNN en Español, sobre si renunciaría a su nominación al Oscar, Gascón descartó la idea.

«No puedo renunciar a una nominación porque lo que he hecho es un trabajo y lo que se está valorando es mi trabajo actoral», dijo. «Y tampoco puedo renunciar a una nominación porque no he cometido ningún delito ni he hecho daño a nadie. No soy racista, ni soy nada que toda esta gente se haya tomado la molestia de intentar hacer creer a los demás que soy».

Según The Hollywood Reporter, Gascón organizó la entrevista por su cuenta, sin la participación de nadie del equipo de producción de «Emilia Pérez».

Gascón comenzó la entrevista disculpándose por sus tuits ahora eliminados: «Mis más sinceras disculpas a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas por las formas en que me expreso en mi pasado, en mi presente y en mi futuro», dijo.