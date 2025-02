«Yo no soy Julián»: Imelda Tuñón revela el resultado de sus pruebas toxicológicas

La nuera de Maribel Guardia también acusa a su suegra de ser una «vicaria» y de violentar sus derechos…

El pasado viernes 31 de enero, la actriz Maribel Guardia convocó a una conferencia de prensa para abordar el conflicto legal que enfrenta con su nuera, Imelda Tuñón. Guardia acusó públicamente a Tuñón de presunto consumo de alcohol y drogas, señalando que estas conductas ponían en riesgo el bienestar de su nieto.

Sin embargo, Tuñón no tardó en responder a estas acusaciones. A través de sus redes sociales, la joven madre compartió los resultados de sus pruebas toxicológicas, las cuales, según afirmó, demostraban su inocencia. En un mensaje directo a Guardia, Tuñón expresó su frustración y acusó a la actriz de intentar destruir su imagen y la relación con su hijo.

«Maribel, ¿hasta cuándo vas a parar? ¿Hasta destruir mi imagen? ¿Hasta que dejes huella permanente en mi hijo? Ya están las pruebas con las autoridades, las toxicológicas y periciales psicológicas, ¿ahora qué sigue?», escribió Tuñón, quien además negó las acusaciones de consumo de sustancias y aseguró que su objetivo principal era recuperar la custodia de su hijo.

«YO NO SOY JULIÁN, MI HIJO NO ES JULIÁN #maribelvicaria No eres Dios», continuó en su, editado, mensaje.

Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de estar violentando sus derechos humanos

En un comunicado oficial, Tuñón amplió sus acusaciones contra Guardia, señalando que la actriz estaba violando sus derechos humanos y utilizando al menor como herramienta de manipulación. Asimismo, la joven madre cuestionó la imparcialidad de las autoridades y denunció una campaña de desprestigio en su contra.

«Maribel Guardia está violentando mis derechos como madre y como ser humano, utilizando a mi hijo como un medio de chantaje para que yo cumpla con sus condicionamientos y filtrando pruebas que no son fehacientes», afirmó Tuñón en el comunicado.

La joven madre también expresó su temor por su integridad física y la de sus seres queridos, alegando que se habían tomado acciones legales contra personas cercanas a ella con el objetivo de presionarla y silenciarla.