Hermana de Meghan Markle prueba que la duquesa mintió en entrevista con Oprah

Samantha Markle probó que las dos no tienen 19 años sin verse, ni cambió su apellido cuando se comprometió con Harry.

La media hermana de Meghan Markle, Samantha Markle, afirmó que la duquesa de Sussex está engañando al público y haciendo afirmaciones “engañosas” sobre ella.

Hablando en el programa de radio Newstalk ZB, Samantha desmintió la afirmación de su media hermana de que ella cambió su apellido y la última vez que se encontraron.

Meghan había afirmado que no había visto a Samantha en más de 19 años y agregó que cambió su apellido solo después de que comenzó a salir con su ahora esposo, el príncipe Harry.

“La última vez que vi a Samantha debe haber sido hace al menos 18 o 19 años”, dijo Meghan.

Sin embargo, Samantha afirmó que tiene evidencia fotográfica que prueba que las dos estuvieron juntas en 2008 y mostró su título como prueba de que su apellido ya era Markle antes de que su media hermana conociera al duque de Sussex.

“Mi título muestra claramente 2008, y cualquiera que tenga una calculadora o un lóbulo frontal en funcionamiento sabe que no fue hace 19 años”, dijo.

“Después de ver la entrevista de Oprah, estoy bien porque trato con la verdad. Me baso en eso y no me ha hecho exactamente popular.

“Después de esa entrevista y escuchar a mi hermana decir que la última vez que me vio fue hace 19 años y solo una vez antes de eso, creo que hay muchas imágenes en los medios que muestran una vida de experiencias juntas”.

“Entonces, a la edad de Meghan, pensaría que podría hacer matemáticas, pero en realidad el caso es más un engaño que una inexactitud”.

“19 años es mucho tiempo y 2008 no fue hace 19 años”, señaló.