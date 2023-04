Hermano de David Bisbal está desaparecido: ‘Situación muy delicada y emotiva’

El cantante español y su familia estaban desesperados y la guardia civil empezó la búsqueda…

La familia del cantante español David Bisbal ha pasado angustiosas horas debido a la desaparición de su hermano José María Bisbal Ferre, de 54 años. Una carta alarmante del hombre hizo con que las autoridades empezaran rápidamente la búsqueda por su paradero.

De acuerdo con la revista «Lecturas» algunos medios han publicado su contenido dirigido a su pareja que decía:

«Me has decepcionado, Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa yo te escuchaba y comprendía, no solo eso, sino que te busqué trabajo alternativo. Ahora soy yo el que lo está pasando mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino».

Al parecer José María habría mantenido una fuerte discusión con Lupe antes de desaparecer y sus problemas en el trabajo y falta de apoyo afectaron sus ánimos.

Pero afortunamente el hombre fue localizado y la familia respira más aliviada. Por el momento, no ha trascendido nada más sobre el drama familiar.

El propio cantante ha querido sincerarse con sus seguidores en redes y publicó un escueto comunicado dando las gracias por el trabajo del equipo de rastreo y el apoyo que había recibido.

«Este ha sido un momento de máxima tensión para nuestra familia, ¡gracias por la preocupación y las muestras de cariño! Quiero pedir respeto para la privacidad de mi hermano y de la familia, ya que esta ha sido una situación muy delicada y emotiva para todos nosotros», dijo.