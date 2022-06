Hija de Charlie Sheen se une a polémica plataforma y él responde

El actor opinó sobre la decisión de su hija adolescente, Sami Sheen…

Charlie Sheen ha criticado a su ex esposa Denise Richards después de que su hija Sami, de 18 años, se uniera a la plataforma adulta OnlyFans.

El actor aseguró a la revista US Weekly que él no tuvo nada que ver con la decisión de la adolescente unirse al sitio de suscripción, puesto que Sami ya volvió a vivir junto a Denise, tras pasar una temporada con él.

Sheen dijo: “Esto no ocurrió bajo mi techo. Ahora tiene 18 años y vive con su madre. No apruebo esto, pero como no puedo evitarlo, la insté a mantenerlo elegante, creativo y no sacrificar su integridad”, señaló el actor.

Richards también ha respondido a los comentarios de Sheen a la columna Page Six del diario The New York Post:

“Sami tiene 18 años, y esta decisión no se basó en la casa en la que vive. Todo lo que puedo hacer como madre es guiarla y confiar en su juicio, pero ella toma su propia decisión”, señaló la actriz.

Sami Sheen reveló que se había unido a OnlyFans a través de una publicación en Instagram donde escribió “Haz clic en el enlace de mi biografía si quieres ver más”, junto a una foto de ella en bikini.

Richards también comentó en la publicación: “Sami, siempre te apoyaré y siempre te respaldaré. Te amo”.

La página de OnlyFans de Sheen revela que la hija del actor está cobrando US$ 19.99 por seguirla en la plataforma.